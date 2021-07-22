Саранск, 22 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 384 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в регионе выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 65 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 248 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2229 человек.

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