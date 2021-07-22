Москва, 22 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил хореографа, народного артиста России Бориса Эйфмана с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма 22 июля обнародована на сайте российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В своих спектаклях вам удается выразительным языком танца передавать замысел великих писателей, тончайшие оттенки чувств и переживаний героев. Ваши работы по праву признаны шедеврами балетного искусства», — говорится в поздравлении.

Кроме этого, глава Российского правительства добавил, что оригинальные постановки Эйфмана являются органичным соединением разных жанров, классической хореографии, фольклора и модерна.

«Вам удалось создать уникальный театр, который славится своим неповторимым стилем, «психологическим балетом», — отметил Мишустин

Напомним, Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года и вначале закончил хореографическое училище в Кишиневе, а затем — балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. С 1970 года работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, а в 1977 году сформировал свою труппу. Также хореограф удостоен Государственной премии России и является лауреатом премий «Триумф», «Золотая маска» и «Золотой софит», помимо этого, Эйфман является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».