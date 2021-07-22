Мишустин поздравил с 75-летним юбилеем хореографа Бориса Эйфмана
Москва, 22 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил хореографа, народного артиста России Бориса Эйфмана с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма 22 июля обнародована на сайте российского правительства.
«В своих спектаклях вам удается выразительным языком танца передавать замысел великих писателей, тончайшие оттенки чувств и переживаний героев. Ваши работы по праву признаны шедеврами балетного искусства», — говорится в поздравлении.
Кроме этого, глава Российского правительства добавил, что оригинальные постановки Эйфмана являются органичным соединением разных жанров, классической хореографии, фольклора и модерна.
«Вам удалось создать уникальный театр, который славится своим неповторимым стилем, «психологическим балетом», — отметил Мишустин
Напомним, Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года и вначале закончил хореографическое училище в Кишиневе, а затем — балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. С 1970 года работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, а в 1977 году сформировал свою труппу. Также хореограф удостоен Государственной премии России и является лауреатом премий «Триумф», «Золотая маска» и «Золотой софит», помимо этого, Эйфман является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».