Майкоп, 22 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», а также перспективы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Республики Адыгея обсуждался в рамках встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Во встрече также приняли участие сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, вице-премьер РА — официальный представитель Республики Адыгея при президенте России Мурат Тхакушинов, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, начальник Управления строительства автодорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков, министр строительства, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, руководитель Адыгеяавтодора Алексей Корешкин.

Фото Алексея Гусева Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым

Мурат Кумпилов сообщил, что по итогам 2020 года показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Адыгее были перевыполнены, осуществлен ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году.

В 2021 году работы также будут вестись опережающими темпами: по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние порядка 56 км дорожного полотна. Работы будут проводиться на 47 объектах, в том числе на 20 участках дорог местного значения и на 27 объектах региональных трасс. Стоимость работ составит около 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — средства федерального бюджета.

В числе значимых проектов на встрече называлось строительство транспортной развязки Энем — Новобжегокай. Проектно-сметная документация была разработана в 2020 году, сейчас подрядчик завершает подготовку земельного основания, в скором времени специалисты должны приступить к установке первых свай. Стоимость строительства четырехполосной развязки протяженностью 5,2 км составит 3 млрд рублей, сдать объект планируется в конце 2022 года.

Также на встрече обсуждались планы по капитальному ремонту трех участков федеральной трассы А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск (направление Бжедугхабль — Адыгейск). Речь идет об отрезках км 0+044 — км 3+178, км 13+327 — км 18+300 и км 18+300 — км 49+276. Планируется расширение трассы до четырех полос движения с разделением встречных потоков. На этих участках планируется устройство отнесенных левых поворотов и установка светофорных объектов. Срок завершения проектно-изыскательских работ по государственным контрактам — ноябрь 2021 года.

Были подняты вопросы строительства обхода города Майкопа. Отрезок протяженностью более 10 км от автодороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск до автомобильной дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, сдача второй очереди, до автодороги Подъезд к Майкопу от магистрали «Кавказ», — в 2022 году.

«Реализация национального проекта, а также инициированных республикой крупных проектов по модернизации сети автодорог проходит при ощутимой поддержке Федерального дорожного агентства. Результатом наших совместных усилий станет не только повышение транспортной доступности для жителей и гостей региона, но и создание условий для безопасности наших граждан, снижения аварийности на автотрассах», — прокомментировал итоги встречи Мурат Кумпилов.