Чжэнчжоу, Китай, 22 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Проливные дожди затронули около 3 млн человек в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

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По данным на 22 июня, 33 человека погибли и восемь до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщают местные власти. В общей сложности 376 000 местных жителей были переселены в безопасные места, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям провинции.

Дождевая вода нанесла ущерб более чем 215 200 гектарам сельскохозяйственных культур, что повлекло прямые экономические потери в размере около 1,22 млрд юаней (около $188,6 млн).