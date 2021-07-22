Москва, 22 июля 2021, 12:34 — REGNUM Партнёры России по «нормандской четвёрке» изучат инициативу Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) по проведению совместной встречи с представителями США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Дипломат добавил, что эта идея доведена до сведения российских партнёров по формату, «они её изучают».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник заявил, что встреча в «нормандском формате» с участием США, а также Луганской и Донецкой Народных Республик могла бы дать шанс на перезапуск мирного диалога.
По мнению представителя ЛНР, конструктивного и действенного диалога, как в «нормандском», так и в Минском форматах, сегодня нет.
Также Мирошник указывает, что все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, и что украинские власти сводят переговоры к ничего не значащей имитации процесса.
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