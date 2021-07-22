Москва, 22 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Партнёры России по «нормандской четвёрке» изучат инициативу Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) по проведению совместной встречи с представителями США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран — участниц «нормандской четвёрки» с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что эта идея доведена до сведения российских партнёров по формату, «они её изучают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник заявил, что встреча в «нормандском формате» с участием США, а также Луганской и Донецкой Народных Республик могла бы дать шанс на перезапуск мирного диалога.

По мнению представителя ЛНР, конструктивного и действенного диалога, как в «нормандском», так и в Минском форматах, сегодня нет.

Также Мирошник указывает, что все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, и что украинские власти сводят переговоры к ничего не значащей имитации процесса.

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