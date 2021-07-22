Майкоп, 22 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Перспективы развития высшего образования в Республике Адыгея обсудили глава региона Мурат Кумпилов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе встречи в Москве, сообщили корреспонденту ИА 22 июля в пресс-службе главы РА. Участие во встрече также приняли сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, заместитель премьер-министра РА — официальный представитель Республики Адыгея при президенте России Мурат Тхакушинов.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи обсудил перспективы развития вузов с министром Фальковым

На встрече, в частности, обсуждались вопросы участия Адыгейского госуниверситета в программе «Приоритет-2030», которая нацелена на формирование пула прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Вуз соответствует критериям программы и планирует в этом году принять участие в конкурсе на грант в размере 100 млн рублей.

Стороны обсудили вопрос выделения федеральных субсидий на финансирование основных научных школ Майкопского государственного технологического университета. Вуз ведёт как фундаментальные, так и прикладные исследования в здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве и других сферах.

Также обсуждалась возможность строительства нового общежития МГТУ. За последние пять лет численность иностранных студентов университета выросла почти втрое, сегодня она составляет 1300 человек. Растёт и число иногородних студентов, и жилфонд вуза уже не может обеспечить имеющиеся потребности. В ходе встречи обсуждались и другие вопросы развития высшего образования в республике.