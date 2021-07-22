Москва, , 12:33 — REGNUM Киев самостоятельно подрывает основу для единства украинского государства. Об этом 22 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Украина

«То, что подписал закон Зеленский, это говорит о том, что эти законы о языке, о нацменьшинствах… рано или поздно они послужат разрушению украинской государственности. О каком воссоединении ДНР и ЛНР с Киевом теперь можно говорить, если эти республики уходили, потому что были не согласны, какая власть пришла в Киеве? Что им запрещают жить с родным языком? А теперь это всё дело узаконили — конечно, они даже слышать это не хотят!» — заявил Джабаров.

«Процесс, к сожалению, большого распада Украины может произойти из-за действий самой киевской власти, — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.