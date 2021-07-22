Вашингтон, 22 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Студия 343 Industries подтвердила, что вскоре начнётся закрытое бета-тестирование игры Halo Infinite. Об этом 22 июля сообщает портал Wccftech.

Xbox Series X

Письма от разработчиков уже получили известные стримеры, в частности, об этом в Twitter сообщили Dealer и Colteastwood. Чуть позже руководитель сообщества 343 Industries Джон Юнишек уточнил, что пока официальные приглашения на тесты не разосланы, но уже в июле 2021 года участники программы тестирования получат письма с необходимой информацией.

https://twitter.com/Dealer_Gaming/status/1417910096936554496

Напомним, ранее инсайдеры назвали возможные сроки релиза Halo Infinite. Они сообщили, что игра может выйти в период с 8 по 15 ноября 2021 года.