Киев, , 12:39 — REGNUM Бывший участник гражданской войны в Донбассе и экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко, подозреваемый в создании незаконной частной военной компании (ЧВК) на Украине, заявил о своём участии в спецоперации украинской разведки в Белоруссии. Об этом сообщило 22 июля информационное агентство УНИАН.

Семен Семенченко spoilt.exile

«Наша ветеранская организация «Батальон «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) весь 2020−2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны [Украины]», — рассказал он.

Семенченко добавил, что принимал участие в спецоперациях, в которых не должны были быть видны следы украинских спецслужб и иных госструктур. Одна из таких спецопераций, по его словам, проводилась по инициативе спецслужб США.

«Она касалась ситуации 2020 года в Белоруссии… Нашей задачей было организовать лагеря для принятия семей белорусских патриотов, которые будут принимать участие, если до этого дойдёт, в батальонах самообороны и в будущем — в добровольческих батальонах», — отметил Семенченко.

Он добавил, что после визитов на Украину белорусских «патриотов» арестовывали правоохранительные органы Белоруссии. Семенченко подозревает, что информацию они получали от украинских спецслужб.

«Нас допрашивают не по делу, в котором я подозреваемый, а по поручению КГБ Белоруссии. Фактически, с нашей помощью пытаются помочь Лукашенко (президенту Белоруссии Александру Лукашенко — ИА REGNUM) сфабриковать дела и получить доказательства против арестованных белорусов», — подытожил обвиняемый.

Напомним, экс-боевика подозревают в создании частной военной компании, а также в обстреле здания, в котором находится студия телеканала 112.ua.

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