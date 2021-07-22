Киев, 22 июля 2021, 12:39 — REGNUM Бывший участник гражданской войны в Донбассе и экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко, подозреваемый в создании незаконной частной военной компании (ЧВК) на Украине, заявил о своём участии в спецоперации украинской разведки в Белоруссии. Об этом сообщило 22 июля информационное агентство УНИАН.
Семенченко добавил, что принимал участие в спецоперациях, в которых не должны были быть видны следы украинских спецслужб и иных госструктур. Одна из таких спецопераций, по его словам, проводилась по инициативе спецслужб США.
Он добавил, что после визитов на Украину белорусских «патриотов» арестовывали правоохранительные органы Белоруссии. Семенченко подозревает, что информацию они получали от украинских спецслужб.
Напомним, экс-боевика подозревают в создании частной военной компании, а также в обстреле здания, в котором находится студия телеканала 112.ua.
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