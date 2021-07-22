Казань, 22 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Татарии минздрав опубликовал новые данные о количестве вакцинированных от COVID-19 за сутки.

Mindortrans.tatarstan.ru Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань

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По состоянию на 22 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 748 029 человек. За сутки привили 6418 человек. Вторую дозу вакцины получили 510 152 жителя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала наблюдения от COVID-19 скончались по данным на 22 июля 587 человек.

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