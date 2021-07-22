Москва, 22 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Ретейлеров, заявивших и грядущем подорожании одежды и обуви этой осенью, доктор экономических наук Никита Кричевский обозначил не иначе, как «форменные идиоты».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Магазин одежды

В своем телеграм-канале он также отметил:

«Вы меня извините, но некоторые наши ретейлеры — форменные идиоты. По прогнозам продавцов ширпотреба, в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать на 10−15%, а в начале 2022 г. — на 18−20%.

Занятно, что одной из причин они называют ослабление рубля. Таким лукавым способом ретейлеры зазывают нас в свои алчные объятия, ибо с реализацией на фоне падения доходов нарастающая напряженка.

Что до грядущего повышения цен, то кто, позвольте спросить, будет все завезенное вами добро покупать? (Шопящиеся в ЦУМе не в счет). Причём волну гонят столичные продавцы. В регионах, в той же Твери в 150 км от Москвы, цены на одежду и обувь в несколько раз ниже. При сопоставимом, если не сказать — лучшем, качестве».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в грядущем осенне-зимнем сезоне российские ретейлеры прогнозируют повышение цен на одежду и обувь, известили в РБК со ссылкой на представителей рынка.

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