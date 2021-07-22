Екатеринбург, 22 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 495 случаев коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Нынешние показатели — рекордные для области (до этого, 17 июля 2021 года, было зафиксировано 492 носителя коронавируса). Всего в области подтверждено 102 953 случая заражения.

164 новых ковид-пациента проживают в Екатеринбурге, ещё 331 человек проживает в других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19.