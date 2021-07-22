Баку, 22 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Азербайджане вынесен приговор гражданину России Эдуарду Дубакову. За участие в боях в Нагорном Карабахе Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 10 годам лишения свободы, передаёт 22 июля агентство APA.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Уточняется, что отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Согласно решению суда, после отбытия наказания Дубаков подлежит принудительному выдворению за пределы Азербайджана.

В обвинительном акте указано, что Эдуард Дубаков незаконно посетил «оккупированные территории Азербайджана и принял участие в военных учениях в Кяльбаджарском районе». Затем, в январе 2021 года прибыл в Баку из Турции для совершения теракта.

Уголовное дело в отношении российского гражданина было возбуждено сразу по нескольким статьям УК Азербайджана. Его обвинили в терроризме и финансировании терроризма, участии в преступном сообществе, а также незаконном пересечении госграницы Азербайджанской Республики.

В последнем слове Дубаков заявил, что не признаёт себя виновным и верит в справедливость суда.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. С обеих сторон начались интенсивные боевые действия.

9 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было подписано трёхстороннее соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.