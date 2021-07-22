Москва, , 12:26 — REGNUM Запад игнорирует нарушения прав человека на Украине из геополитических соображений. Об этом 22 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«То, что сейчас происходит, если бы это касалось любой другой страны, там была бы такая беспощадная критика, то эта страна давно бы превратилась в страну-изгоя. А Украина, поскольку она используется как проект анти-России, её пытаются прикрывать и помогать любой ценой. Продолжают её использовать в конфронтации с Российской Федерацией в виде наконечника этой борьбы», — заявил Джабаров.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.