Томск, 22 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 36 087, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 33 145 человек, в том числе 29 за последние сутки. Занятость коечного фонда по ситуации на 22 июля составила 81,3%.

Напомним, ранее томским врачам для выездов к пациентам на дома передали 15 автомобилей из автопарка областной администрации.

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