Донецк, , 12:36 — REGNUM Руководство Донецкой Народной Республики продолжает беспокоить дискриминация русскоязычного населения на Украине, а также подавление свободы слова и преследование инакомыслящих. Об этом заявили представители властей республики, сообщает 22 июля Донецкое агентство новостей.

ДНР

Председатель комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина и член комитета Народного совета по образованию, науке и культуре ДНР Мирослав Руденко прокомментировали подачу Россией жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины.

«Дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает всё более глубокую озабоченность, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав», — подчеркнула Шишкина.

Она отметила, что структуры ООН игнорируют вопиющие нарушения прав миллионов людей. Россия поддерживает русскоговорящих жителей Украины, а ДНР и ЛНР будут делать всё для защиты их прав.

По словам Руденко, системная политика новой украинской власти — подавление свободы слова и преследование инакомыслящих. От такого подхода пострадали журналисты и общественные деятели.

«Украина проводит преступную политику, и Европе, вместо того чтобы закрывать глаза на преступления против народа, нужно признать это», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре РФ проинформировали о подаче жалобы против Украины в ЕСПЧ, которая касается десяти основных групп нарушений. В числе таковых — гибель мирного населения Донбасса, подавление свободы слова, языковая дискриминация и другое.

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