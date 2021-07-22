Красногорск, , 12:23 — REGNUM Россия обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с детальными претензиями к Украине. Об этом 22 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«Я полагаю, это реально первая серьёзная, комплексная жалоба от имени государства в Европейский суд по правам человека. Я думаю, что она подготовлена и фундаментально», — заявил Джабаров.

«Я просмотрел те пункты, которые выдвигает российская сторона: начиная с расстрелов и издевательств над людьми на Майдане, с гибели людей и сожжение в Одессе. Это, уже говорят об этом в открытую, по сути геноцид населения Крыма путём перекрытия канала. Это запрет людям говорить на родном языке, получать образование», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.