Уфа, 22 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. 248 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в республике выявили 45 966 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 42 384 человека, в том числе 276 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививку от COVID-19 получили 844 531 человек, при этом завершили вакцинацию 531 143 человека. За минувшие сутки в республике констатировали смерть шести пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 712 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 июля в регионе за сутки выявили 247 случаев заражения коронавирусом.