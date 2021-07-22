Москва, 22 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Модераторы платформы Instagram заблокировали и удалили аккаунт российского писателя и политика Захара Прилепина за фото ополченцев ДНР и ЛНР. Об этом сам писатель рассказал на своей странице в Facebook.

Zapravdu.org Захар Прилепин

«Украинский сегмент управления Intagram убил мой Instagram — пять тысяч публикаций и 40 тысяч подписчиков. Инста прожила чуть больше года. Выключили за фотки Захарченко, Мотора, Гиви, Абхаза, ополченцев, ну и за то, что я это я», — написал Прилепин.

По его словам, таким шагом модераторы платформы «убили огромный том фоток и текстов».