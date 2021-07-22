Челябинская область, 22 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Автомобильный завод «Урал» представил вахтовый автобус «Урал Next 6×6» для туристических поездок повышенной комфортности. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Урал Вахтовый автобус «Урал Next»

На новинке можно отправляться в путешествие в самые непроходимые места. При этом в пути пассажиры могут развлечь себя караоке. Для этого в машине есть собственная аудиосистема с беспроводным подключением с четырьмя мощными динамиками, двумя микрофонами и усилителями.

В салоне автопроизводитель установил кондиционер, 28 комфортабельных кресел, а также ЖК-телевизор с диагональю 140 см.

Ранее в России был зарегистрирован вездеход 4×4, который внешне похож на вездеход «Шерп». Автомобиль оснащается короткой колёсной базой, большими шинами сверхнизкого давления и угловатым кузовом.

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