Москва, 22 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста России Бориса Эйфмана с его 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма 22 июля обнародована на сайте Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы избрали служение искусству балета делом всей жизни, воплотили яркий самобытный талант, дух новаторства и верность лучшим традициям хореографической школы в десятках замечательных постановок, получивших высокую оценку публики и коллег», — говорится в поздравлении.

Помимо того, российский лидер отметил неустанную организационную работу Эйфмана, а крометого, его большой вклад в воспитание молодых дарований и в развитие современной культуры России, а также в её популяризацию за рубежом.

Кроме этого, Путин пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

Напомним, Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года и вначале закончил хореографическое училище в Кишиневе, а затем — балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. С 1970 года работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, а в 1977 году сформировал свою труппу. Также хореограф удостоен Государственной премии России и является лауреатом премий «Триумф», «Золотая маска» и «Золотой софит», помимо этого, Эйфман является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».