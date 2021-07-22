Москва, 22 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Российская Федерация — это де-факто унитарное государство. Об этом 22 июля заявил генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов, выступая на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Я считаю, что Российская Федерация — это федерация в высокой степени условная. Россия — это унитарная страна. Несомненно. И те национальные культурные особенности, они не меняют на самом деле ясного унитарного характера де-факто. Если Россия перешла бы к практической федерализации, к той самой формуле, которую транслировал Ельцин, то, конечно, последствия через определенное время были бы катастрофическими и даже трагическими. Россия де-факто — унитарная страна со значительными полномочиями региональных органов власти», — сказал Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орлов прокомментировал решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов.