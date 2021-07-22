Кемерово, 22 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области подан иск о несостоятельности, ответчиком по которому проходит ООО «Южно-Кузбасский машиностроительный завод». Претензии кредитора пока к производству судом не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от ООО УК «Новокузнецкий индустриальный парк» поступило 20 июля 2021 года. Также в этот же день подано ходатайство об установлении размера вознаграждения арбитражного управляющего.

Сумма претензий пока неизвестна. Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, в рамках которого в феврале 2020 года судья взыскал в пользу истца «7 011 490 рублей 32 копейки долга, 1 989 453 рубля 12 копеек неустойки, всего 9 000 943 рубля 44 копейки, 68 005 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску».

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в мае 2019 года для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, владельцы — директор Глеб Килин. На предприятии трудятся порядка 80 человек. Килин также является совладельцем завода по производству транспортных средств, который на сегодня в стадии банкротства — ООО «Завод транспортных технологий».