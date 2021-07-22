Вашингтон, 22 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Студия Hexagon Sphere Games UG и издательская компания Assemble Entertainment представили игру Sphere — Flying Cities. Анонсирующий трейлер был опубликован 21 июля на YouTube-канале компании.

christianladewig0 Джойстики

Игра будет представлять собой весьма необычный градостроительный симулятор. Геймерам предложат управлять «последними остатками человечества», которые выжили после разрушения Луны. Оставшиеся в живых люди будут пытаться построить колонию на одном из осколков спутника Земли, который представляет собой нечто вроде летающего острова.

Для этого им нужно будет разработать антигравитационное устройство и установку, которая создаёт вокруг города защитное сферическое поле. Игрокам также нужно будет решать вопросы питания, здравоохранения и защиты выживших. Стоит отметить, что игра по духу и сеттингу (игровая вселенная) чем-то напоминает Frostpunk.

Sphere — Flying Cities является дебютным проектом Hexagon Sphere Games. Релиз игры в формате раннего доступа состоится в Steam «осенью» 2021 года.