Чебоксары, 22 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки у 70 человек выявили коронавирус, также зарегистрированы очередные летальные исходы, следует из данных оперативного штаба России.

Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По информации на 22 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтвержден 28 641 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 70.

Выздоровели 26 057 человек, в том числе за последние сутки — 62. Доля выздоровевших в целом составляет 90,98%.

Умерли в пандемию 1663 пациента с коронавирусом. Из них 21 июля скончались четверо жителей Чувашии.

ИА REGNUM напоминает, чат-бот «Все о вакцинации от COVID-19 в Чувашии» в Telegram с 1 июля обработал более 400 вопросов от жителей республики.

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