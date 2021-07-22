В Индонезии объявили об угрозе цунами
Джакарта, 22 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что существует вероятность землетрясения и цунами в округе Пачитан на Яве, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Цунами
Высота волн цунами может достигать 25−28 метров.
Агентство призывает соответствующие службы подготовиться к возможному цунами, изучить местность и варианты для эвакуации местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, активность вулкана Мерапи, расположенного на границе особого региона Джокьякарта и Центральной Явы, возросла.