Москва, 22 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Рубль продолжил укрепляться на торгах 21 июля, пользуясь сочетанием благоприятных факторов. Пара доллар/рубль сползла под отметку 74 руб. по итогам сессии. Сегодня, 22 июля, котировки продолжают снижаться. Открывшись «гэпом вниз», доллар впервые более чем за две недели нарушил целостность промежуточной поддержки в зоне 73,50 руб. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По его словам, российская валюта получила возможность для развития импульса восстановления благодаря сразу нескольким драйверам. Во-первых, отметил он, в сегмент рисковых активов вернулся спрос после недавней паники, которая наблюдалась в начале недели. Во-вторых, как бы доллар ни сопротивлялся, ему пришлось начать отступление по мере угасания интереса к защитным активам. В-третьих, нефть резко рванула вверх, компенсировав львиную долю потерь, понесенных в начале недели. И наконец, «россиянин» ощущает дополнительную поддержку со стороны налогового периода, который продолжит служить опорой для рубля и на предстоящей неделе, отметил эксперт.

Переславский добавил, что с начала этой недели расстановка сил в паре доллар/рубль сильно поменялась, и теперь главная задача российской валюты — не растерять заработанное и не пустить доллар выше 74 руб. Дальнейшее укрепление рубля в краткосрочной перспективе возможно при условии, что спрос на доллар не вернется, а нефть воздержится от коррекции после ралли и продолжит подъем, считает он.