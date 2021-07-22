Омск, 22 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 22 июля оперативный штаб региона, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1622 человек, причём шестеро пациентов из них добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 57 876 человек (+365 за последние сутки).

Вместе с тем, опасную болезнь победил уже 43 661 человек (+102 за минувшие сутки).

Также известно, что 403 661 житель Омской области привит от коронавируса, из них 278 330 человек получили оба компонента вакцины.

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