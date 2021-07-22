Кито, 22 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Бегун на короткие дистанции из Эквадора Алекс Киньонес дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба организации Athletics Integrity Unit (AIU).

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Отмечается, что 31-летний спортсмен отстранён за то, что не предоставил данные о своём местоположении для допинг-тестирования. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 июня.

Кроме того, аннулированы все результаты Киньонеса с 19 мая 2021 года. Решение может быть обжаловано.

В 2019 году Киньонес стал бронзовым призёром чемпионата мира в беге на 200 метров, а также чемпионом Панамериканских игр.