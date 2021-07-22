22 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Перехват Берлином с благословения Вашингтона инициативы «Троеморья» ставит крест на геополитических амбициях Польши. И к этому она подошла в ситуации разбитых горшков с Германией, Россией и США. Сейчас у нее есть три варианта развития. Но Варшаве может не хватит времени на их реализацию.

Станислав Стремидловский, , 12:34 — REGNUM Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали «Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей». Но фактически это меморандум, раскрывающий суть большой немецко-американской сделки по широкому кругу вопросов.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении идет речь о позиции двух стран по трубопроводу «Северный поток — 2». Он будет достроен и введен в эксплуатацию, Вашингтон отказывается от попыток помешать этому проекту. Киеву, как отмечают некоторые западные аналитики, брошена кость в виде обещания Берлина договориться с Москвой о продлении транзита российского газа после 2024 года, а также создания и финансирования Зеленого фонда, который будет «способствовать ее (Украины — С.С.) энергетическому переходу, энергоэффективности и энергетической безопасности». Германия и США намерены «стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд на сумму не менее 1 миллиарда долларов США, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор». Киев, конечно, недоволен, но это хоть что-то. А вот главной же проигравшей от большой немецко-американской сделки считает себя правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS). Последние шесть лет она пыталась создать такие условия, которые бы в принципе исключали серьезное сотрудничество между Германией и Россией, и стремилась подорвать их влияние в Центрально-Восточной Европе.

Ради достижения первой цели Варшава использовала Украину. Польша поддерживала любые действия Киева, которые являлись поводами для обвинений Москвы в «агрессии». При этом в саму Украину вкладываться она не торопилась, а лишь высасывала из нее уже подготовленную рабочую силу, оправдывая тем самым характеристику, данную ей некогда Уинстоном Черчиллем. В отношении второй цели Варшава активно разыгрывала инициативу «Троеморье», нанимала американских лоббистов, пользовалась неприязнью на тот момент президента США Дональда Трампа к Германии и лично Меркель, надеясь, что Вашингтон поручит ей курировать Центрально-Восточную Европу. «Северный поток — 2» в этом контексте был основной мишенью Варшавы, так как срыв проекта наносил удар по немецко-российским отношениям и давал возможность создать собственный энергетический хаб с проекцией на регион. Однако пришедший к власти Байден сломал игру PiS. И дело тут не только в «Северном потоке — 2», хотя накануне главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба в совместном заявлении к Берлину и Вашингтону призывали их «адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия», и обещали «работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску» трубопровода.

Встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена Bundeskanzlerin.de

Последним пунктом меморандума Байден — Меркель стоит инициатива «Троеморье». Заявлено, что американская и немецкая сторона выражают ей решительную поддержку. При этом Германия обещает расширить свое сотрудничество с инициативой с целью оказания финансовой поддержки проектам «Троеморья» в области региональной энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Берлин намерен пролоббировать выделение из бюджета Европейского союза средств на это в размере до 1,77 миллиарда долларов. А США «по-прежнему готовы инвестировать в инициативу и будут продолжать привлекать инвестиции от ее участников и других лиц». Это совсем не то, чего хочет «Право и Справедливость», потому что вовлечение Германии в «Троеморье» означает перехват этого проекта немцами и отстранение от него поляков. Впрочем, Варшаву в начале июля об этом уже предупреждали американские лоббисты инициативы. В статье за авторством бывших послов США в Польше Дэниела Фрида (1997−2000 годы) и Джорджетт Мосбахер (2018−2021 годы) и старшего аналитика Атлантического совета Яна Бжезинского предлагалось разместить секретариат «Троеморья» в Берлине или Брюсселе. «Это открытая попытка присвоить проект, важный для всей Европы, и вручить его немецкой, брюссельской и корпоративной элите», — негодовал проправительственный польский портал wPolityce.

Перехват «Троеморья» ставит крест на геополитических амбициях Польши. И к этому она подошла в ситуации разбитых горшков с Германией, Россией и США. Сейчас у нее есть три варианта действий. Первый: смириться, стать рядовой скучной страной второго дивизиона ЕС, перестать конфликтовать с Еврокомиссией и Европарламентом, разделить доминирующие в Европе взгляды. Второй: попытаться разыграть операцию Polexit по примеру британского премьер Дэвида Камерона, который запуском Brexit хотел попугать Брюссель, но в отличие от Великобритании удержаться от выхода из Евросоюза. Наконец, третий: найти опору в государствах вне Европейского союза — Турции, Китае, России и так далее. Вопрос в том, есть ли на всё это время у «Права и Справедливости». Ведь оформившие альянс Берлин и Вашингтон могут решится подыскать себе в Польше новых, более покладистых партнеров. Учитывая, что посольства США и Германии в Варшаве есть, правящей польской партии придется очень нелегко.