Москва, 22 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Свои поздравления певцу, народному артисту России Олегу Газманову в связи с его 70-летним юбилеем направил президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 22 июля обнародована на сайте Кремля.

ВАДИМ ЧУПРИНА Олег Газманов

«Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, Вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады», — говорится в поздравлении.

Также глава Российского государства добавил, что выступления певца отличает артистичность и узнаваемый исполнительский стиль, а также пожелал ему здоровья, удачи и вдохновения.

Напомним, Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве (Калининградская область). Он является автором и исполнителем многих популярных песен, включая «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Офицеры», «Сделан в СССР» и др. Певец также является членом Союза писателей Москвы, членом общественного совета при Министерстве обороны РФ, совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.