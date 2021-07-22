Улан-Удэ, 22 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ заключили под стражу 39-летнюю местную жительницу, обвиняемую в истязании приёмных детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Уголовное дело было возбуждено после того, как восьмилетняя девочка поступила в больницу с раной в руке. По её словам, она упала на косу, однако правоохранителям удалось установить реальную причину происшествия. По версии следствия, вечером 13 июля обвиняемая не смогла найти градусник и наказала детей за утерю.

«Она взяла кухонный нож и в наказание нанесла им удар 8-летней девочке по кисти, причинив ей резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. После этого женщина пыталась остановить кровь, но не смогла и отвезла ребенка в больницу», — отметили в управлении.

В ходе осмотра врачи также обратили внимание на ссадины и кровоподтёки, а также общее истощение ребёнка. У её шестилетней сестры обнаружены ожоги обеих ладоней. Следователи считают, что за незначительную провинность женщина заставила держать руки над зажжённой зажигалкой.

Дети в настоящее время изъяты из приёмной семьи и помещены в социально-реабилитационный центр.

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