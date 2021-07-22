Уфа, 22 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Причину гибели 22-летнего работника Уфимского филиала ООО «РН-Бурение» установили в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

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Сообщается, что 30 мая в Краснокамском районе на кустовой площадке скважины № 2069 Арланского нефтяного месторождения бригада выполняла работы по сборке и спуску компоновки нижней части бурильной колонны.

«В процессе возникла необходимость применения труб, которые располагались на дополнительном стеллаже. Их перекладка должна была осуществляться автокраном. Не дождавшись его, мастер бригады принял решение воспользоваться для этих целей вспомогательной лебёдкой. При затаскивании бурильной трубы с её помощью с грунта на приёмный мост помощник бурильщика получил удар стальной трубой в область брюшной полости», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в результате рабочий получил тяжёлую травму, его доставили в Краснокамскую ЦРБ, а оттуда перевезли в больницу г. Нефтекамска. В этой больнице ночью молодой человек скончался.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что смертельный несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ: на предприятии не было контроля за безопасным производством работ, также были нарушены производственные инструкции.

«За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя возбуждены административные производства. Материалы расследования переданы в следственные органы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проводят проверку по факту гибели 53-летнего механизатора.