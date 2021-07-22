Барнаул, 22 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Никаких проблем из-за отмены обязательных штампов о браке и детях в российских паспортах не произойдет, считает юрист, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM правительственное постановление, в соответствии с которым штампы в паспорте о регистрации брака и детях стали необязательными в РФ, он пояснил:

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«Я думаю, что здесь все очевидно — нынешняя власть не хочет принимать меры, действительно упрощающие людям жизнь (к примеру, ощутимо увеличить прожиточный минимум, МРОТ и размеры пособий, выплачивать гражданам фиксированный базовый доход, как предлагает «Справедливая Россия — За правду», и т.п.).

Но что-то делать надо, поскольку люди власти всё больше не доверяют и раздражены её действиями. Вот и делаются чиновниками незначительные послабления — то отдельные полагающиеся выплаты можно стало получать без необходимости сбора кучи справок и визита в органы власти, то техосмотр планируется запретить.

Отмена необходимости проставления в паспорте штампов о браке и детях — из этой же серии. Я помню, как паспортистка отказывалась нам с женой штампы о браке ставить, поскольку брак у нас был зарегистрирован за границей, и отправляла нас за штампом «туда, где регистрировались». Теперь все эти бюрократические проволочки канут в Лету.

А опасения некоторых экспертов, что отмена штампов приведёт к сложностям, к примеру, при регистрации сделок с недвижимостью, я не разделяю — никто же сами документы, удостоверяющие рождение (свидетельство о рождении) или брак (свидетельство о браке) не отменял, значит, они и будут использоваться.

Плюс система межведомственного электронного обмена информацией продолжает развиваться и совершенствоваться, и уже в ближайшее время, я надеюсь, ничего кроме документа, удостоверяющего личность, для совершения различных юридических действий и сделок больше не понадобится».

Как сообщало ИА REGNUM, правила внесения данных в паспорт гражданина РФ изменило российское правительство. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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