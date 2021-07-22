Киев, 22 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Члены комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины подписали заявление, в котором призвали США и ЕС предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2». Документ опубликован 22 июля на официальном сайте Верховной рады.

Nord Stream 2. Paul Langrock Северный поток — 2

«Демократический мир должен продемонстрировать российскому «агрессору» единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая восточный фланг Европы», — сказано в заявлении.

Депутаты Рады «с разочарованием» восприняли новость о подготовке к запуску «Северного потока — 2», назвав её «очередной попыткой Российской Федерации использовать энергетику как инструмент «гибридной войны» против Запада».

«Мы призываем США, ЕС и, в частности, Германию остановить строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода», — подытожили украинские парламентарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным заявлением выступил председатель Рады Дмитрий Разумков. Он обратился с Конгрессу США и, в частности, к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.