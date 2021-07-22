Казань, 22 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали еще 52 носителя коронавируса. Накануне заболели 48 человек. С начала пандемии по состоянию на 22 июля подтверждено 23 465 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 20 903 ковид-пациента, скончались за всё время 587 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 44 человека, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен работник одной из частных медицинских клиник, который изготавливал фиктивные документы, подтверждающие отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией.

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