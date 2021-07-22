Москва, 22 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Единый миграционный центр (ЕМЦ) в деревне Путилково Красногорского городского округа Московской области следует переместить как можно дальше от жилых зданий. Об этом 22 июля заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам правозащитника, на данный момент вблизи центра скапливаются сотни и тысячи мигрантов. Это в свою очередь вызывает недовольство местных жителей. Поэтому объект необходимо переместить.

«В этой деревне Путилково находится Единый миграционный центр. Мы обратились в МВД. Нам сообщили, что ведется мониторинг круглосуточно, полиция патрулирует жилой сектор, не допускает скопления мигрантов, изменения внесены в графики работы подразделений, и мы приветствуем эти действия МВД», — добавил Фадеев.