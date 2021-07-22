Париж, , 11:56 — REGNUM Подавая жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Российская Федерация руководствовалась «интересами европейского публичного порядка и защиты ценностей Совета Европы». Об этом 22 июля заявил постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский.

ЕСПЧ Espch.ru

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Дипломат отметил, что решение направить в ЕСПЧ межгосударственную жалобу на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека было принято российской стороной впервые.

Он пояснил в беседе с ТАСС, что это было сделано вследствие «очевидной неспособности украинского государства положить конец продолжающимся нарушениям Киевом прав человека, собственной конституции и обязательств по международному праву».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой против другого государства — Украины. Жалоба касается событий, произошедших после госпереворота в Киеве в 2014 году.

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Россия требует от ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.