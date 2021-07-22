Пенза, 22 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 234 случая заражения коронавирусом. Накануне выявили 239 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 22 июля подтверждено 54 115 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели за все время 46 010 пациентов, за сутки — 34 человека. Скончались от COVID-19 всего 1423 жителя, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мосвке с 22 июля сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах.

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