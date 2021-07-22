Вашингтон, 22 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В результате взрыва на объекте американской компании-производителя гранулированного мороженого Dippin' Dots в восточном штате США Кентукки пострадали десять человек. Об этом 22 июля сообщает местный телеканал KFVS 12 со ссылкой на полицию.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил представитель местной полиции Робин Ньюберри, взрыв прогремел вечером 21 июля в здании производственного комплекса компании в городе Падука в то время, когда происходила разгрузка жидкого азота с одного из грузовиков

При этом отмечается, что мороженное производят не в этом здании, в котором изготавливают компоненты для сторонней организации. Также указывается, что все десять пострадавших смогли самостоятельно покинуть здание после инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что на фабрике, расположенной на севере Джакарты, произошел пожар.