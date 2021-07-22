Уфа, 22 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Более 43 тысяч человек обследовали медики на «поездах здоровья» в Башкирии. Об этом 22 июля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, врачи диагностируют жителей на очень хорошем оборудовании: в эти дни «поезда здоровья» курсируют по Белебеевскому, Мечетлинскому, Благовещенскому, Стерлитамакскому и Бурзянскому районам республики. Хабиров отметил, что людей принимают хирурги, эндокринологи, терапевты, стоматологи, онкологи, кардиологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, урологи, неврологи и другие специалисты. Специалисты осмотрели уже свыше 43 тысяч жителей региона и продолжают диагностику.

«Поймали» опасные болезни — онкологию, диабет, туберкулез, сердечно-сосудистую патологию. Главное — вовремя. Лечение на ранних стадиях позволяет спасти жизнь. Как говорят сельчане, хозяйство засасывает — выбраться в город, проверить здоровье у них получается редко. Поэтому здравпоезда очень кстати, их ждут», — сообщил глава республики.

Он напомнил, что «поезда здоровья» будут курсировать в регионе до 8 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии генетики разработали новый метод пренатальной диагностики.