Москва, , 12:02 — REGNUM Нападения на оппозиционных журналистов на Украине на прекращаются, эффективного расследования таких преступлений нет. Об этом говорится в межгосударственной жалобе к Украине, поданной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Нападение

«С 2014 года по настоящее время украинскими властями осуществляется физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов», — отметили в ведомстве.

Представителей СМИ убивают, избивают, похищают, держат в заложниках, преследуют и запугивают за правдивое освещение событий на Украине и в республиках Донбасса, за критику украинских законов. Никаких положительных сдвигов в этой сфере не произошло.

В ведомстве напомнили об убийствах на Украине российских и зарубежных журналистов, о нападениях на них. Также на Украине предпринимаются беспрецедентные для этой страны атаки на СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия впервые подала в ЕСПЧ жалобу на другое государство — на Украину, и изложила в ней последствия госпереворота в Киеве в 2014 году. В российском МИД заявили, что такой шаг назрел давно.

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