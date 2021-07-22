Москва, 22 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Популизм — это хорошо, этим занимаются все политики во всем мире, но в данном случае перед нами «замыливание глаз» и достаточно поверхностное, считает режиссер Ирина Миронова. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, она заявила 22 июля, комментируя отмену в паспортах обязательных ранее штампов о браке и детях.

Максим Додонов Красная Весна Российский паспорт

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«Люди сейчас ждут совершенно другого от власти», — уверена член «Партии Роста».

В документе теперь остаются только две обязательные отметки: о регистрации и отношении к воинской службе.

«Перед моими глазами сейчас замечательная сцена из любимого многими поколениями фильма «Свадьба в Малиновке», в которой актёр Самойлов (разведчик красных под видом белого офицера) прибывает в логово бандитов. Вся компания с предыханием произносит: «Наконец-то. Дождались!». А, если серьезно, то иначе, чем предвыборную инициативу в поддержку партии власти и маленький постковидный бонус для населения это принять невозможно», — отметила она.

По ее мнению, паспорта советского образца — дикий анахронизм в эпоху тотальной цифровизации, когда «большой брат знает про нас решительно все». Нам достаточно пластиковой ID карточки, как во всем цивилизованном мире, считает Миронова.