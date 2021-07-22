Москва, 22 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Россия в направленной Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобе вменяет Украине крушение малайзийского лайнера Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году, говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Катастрофа рейса MH17 в Донбассе

«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing 777 авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17», — говорится в релизе.

Отмечается, что украинскими властями совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства.

Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств, ввиду которых воздушное пространство не оказалось закрыто несмотря на активные боевые действия в Донбассе, уточнили в Генпрокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием авиакатастрофы без участия России занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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