Джакарта, 22 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Активность вулкана Мерапи, расположенного на границе особого региона Джокьякарта и Центральной Явы, возросла, сообщает CNN Indonesia.

commons.wikimedia.org Вулкан Мерапи

Вулкан выбросил четыре потока лавы на расстояние 1200 метров. Мерапи также выбросил столб белого дыма на высоту 150 метров от вершины горы.

В случае извержения Мерапи выброс вулканического материала может достигнуть радиуса трех километров.

Напомним, вулкан Мерапи находится в статусе предупреждения уровня III с 5 ноября 2020 года.