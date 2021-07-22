Антананариву, 22 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина стал мишенью для киллеров. О совершённом на главу государства покушении сообщила журналистам генпрокурор Мадагаскара Бертин Разафиаривони, передаёт 22 июля Freedom.

Commons.wikimedia.org Флаг Мадагаскара

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По её словам, несколько человек, «иностранцев и жителей Мадагаскара», планировали ликвидировать несколько членов правительства, а также главу государства. Силовикам удалось предотвратить покушение. Подозреваемые были задержаны 20 июля.

По данным радиостанции RFI, задержаны франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа.

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Издание отмечает, что ещё одной целью злоумышленников был секретарь Национальной жандармерии, генерал Ричард Равуламанана.

Как сообщало ИА REGNUM, Андри Радзуэлина занимает пост президента Мадагаскара с 19 января 2019 года.