Сакраменто, США, 22 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Департамент штата США Калифорния DFEH (Department of Fair Employment and Housing), занимающийся вопросами защиты прав работников подал иск в суд против известного издателя видеоигр Activision Blizzard. Об этом 22 июля сообщает журнал PC Gamer.

Army.mil Домогательство

Истец утверждает в заявлении, что сотрудники компании постоянно сталкиваются с сексуальными домогательствами и что в целом в компании процветает так называемая «корпоративная культура братств». В заявлении также написано, что власти калифорнии решили подать иск после двухлетнего расследования, которое показало, что женщины, работающие в Activision Blizzard, получают меньше, чем мужчины, работающие на тех же должностях.

Представитель Activision Blizzard заявил в комментарии изданию, что в иске содержатся «искаженные, а во многих случаях ложные описания прошлого Blizzard». Он отметил, что компания предлагала DFEH провести законное и «адекватное» расследование и обсудить с Activision Blizzard возможные решения имеющихся проблем, однако вместо этого департамент решил подать «неточный» иск в суд.

Напомним, Activision Blizzard является одним из крупнейших издателей видеоигр в мире. Компании принадлежат такие франшизы, как Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и другие. В 2020 году Activision Blizzard получила доход в размере $8 млрд, а сумма операционной прибыли составила $2,73 млрд.