Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. С января по июнь 2021 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 84 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Автомобили

При этом, как отметили эксперты агентства, в июне были зафиксированы самые высокие продажи автомобилей в Санкт-Петербурге. Так, в июне на питерском авторынке было продано на 43% больше новых автомобилей по сравнению с июнем прошлого года. Всего 15 205 экземпляров (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально).

Самой продаваемой маркой в первом полугодии стала LADA. Кроме того, популярностью на питерском авторынке пользуются автомобили марок KIA, Hyundai, Skoda, Volkswagen и BMW.

«Объем продаж автомобилей в июне стал не только самым высоким в этом году, но и вторым за последние семь лет — он уступил только показателю декабря прошлого года», — сообщает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Напомним, с начала 2021 года по май включительно в Санкт-Петербурге на 26% выросли продажи подержанных автомобилей, до 62 985 экземпляров.

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