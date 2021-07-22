Ярославль, 22 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Житель Ярославля оплатил долги по налогам серебряными украшениями. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

УФССП по ЯО Опись украшений

Согласно судебным решениям, мужчина должен около 900 тысяч рублей.

«Так как в добровольный срок долги оплачены не были, судебные приставы приступили к проверке имущественного положения неплательщика. В итоге, под опись попали свыше 80 наименований ювелирных изделий из серебра: кольца, серьги, подвески с камнями. Узнав о мерах принудительного исполнения, мужчина самостоятельно предоставил для ареста имеющееся у него имущество», — сообщили в УФССП по Ярославской области.

Сейчас приставы оценивают украшения, после чего они будут проданы, а вырученные средства пополнят бюджет.